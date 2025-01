Leggioggi.it - Taglio al cuneo fiscale, il governo ammette l’errore: 1.200 euro in meno per i salari bassi

Ilci ripensa enella gestione delal2025, confermando di fatto quanto segnalato tempo fa dalla Cgil, che denunciava effetti negativi suidi lavoratori e lavoratrici. Lo fa tramite le parole della sottosegretaria al Mef Lucia Albano, che ora promette “un attenta valutazione” sul caso. La riforma, che ha trasformato ilcontributivo in, ha avuto un effetto negativo su chi percepisce redditi più, causando una riduzione della busta paga per migliaia di lavoratori. Leggi Come funziona ilal2025La tegola è caduta in testa soprattutto a chi guadagna tra 8.500 e 9.000all’anno, che ora rischia di perdere fino a 1.200nel 2025. Così, ben lontano dai dati previsionali dell’esecutivo, che prevedeva una crescita generale degli stipendi, la realtà ora è un’altra: molti lavoratori hanno visto diminuire il proprio reddito a causa del meccanismoin vigore dal 2025.