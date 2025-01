Abruzzo24ore.tv - Superi il limite di contanti? Ecco cosa rischi nel 2025

Roma - Nel, l'Italia mantiene ildi 5.000 euro per i pagamenti in; scopri le regole, le eccezioni e le sanzioni previste. Nel, l'Italia conferma ilmassimo di 5.000 euro per i pagamenti in, come stabilito dalla Legge di Bilancio. Questo tetto si applica a tutte le transazioni tra soggetti diversi, inclusi acquisti di beni, prestazioni di servizi e trasferimenti di denaro tra privati. Per importi pari oori a questa soglia, è obbligatorio utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, assegni non trasferibili o carte di credito. È importante notare che ilriguarda esclusivamente i trasferimenti di denaro tra soggetti diversi e non si applica ai prelievi o versamenti sui propri conti correnti. Pertanto, non esistono restrizioni legali sulla quantità di denaro contante che un individuo può detenere o portare con sé.