Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Reggiana: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Da una parte gli altoatesini devono raggiungere la salvezza, dall’altra gli emiliani cercando di raggiungere quanto prima lo stesso obiettivo.si giocherà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio difficile, gli altoatesini con l’avvento di Castori si stanno giocando le proprie chance di salvezza che visto gli ultimi risultati appaiono più concrete. La classifica resta impietosa con il quintultimo posto, ma l’ultima vittoria ottenuta a Frosinone è confortante per il prosieguo.Anche gli emiliani hanno mostrato segni di rinnovamento nell’ultimo periodo con tre vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.