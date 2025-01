Lanazione.it - Stipendio fino a 12mila euro al mese, ma gli esperti di intelligenza artificiale non si trovano

Firenze, 29 gennaio 2025 - L’è ormai una realtà ma sono introvabili le figure professionali che operano nel settore. E anche per questo le aziende sono pronte a offrire stipendi da capogiro, che possono raggiungere ial. E’ quanto emerge da un’indagine dello studio fiorentino Susini group, che rivela come la diffusione dell'IA potrebbe incrementare il Pil italianoa 110 miliardi dinei prossimi 5 anni, con una crescita del 6,4%. Inoltre, entro il 2030, il numero di occupati nel settore dell'potrebbe raggiungere le 500mila unità a livello nazionale. Le 10 figure più richieste Mentre il Paese si prepara ad accogliere la “nuova era”, le richieste di professionisti altamente specializzati sono destinate a crescere in maniera esponenziale: la digitalizzazione delle imprese e la spinta verso l'automazione hanno infatti reso l'IA un elemento fondamentale per la competitività delle aziende italiane.