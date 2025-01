Quotidiano.net - Stipendi e aumenti, tutte le novità per i lavoratori nella legge di bilancio 2025

Roma, 27 gennaio– Per la rubrica “Facciamo due conti”, questo mese mettiamo sotto la lente d’ingrandimento il mondo del lavoro. L’approfondimento, curato da Isnec, l'Istituto nazionale esperti contabili, e arricchito dalle infografiche interattive di Withub, analizza leintrodotte dalladi. Si parlerà di buste paga, nuove misure per ie norme sui licenziamenti, per fare chiarezza su temi che toccano da vicino milioni di italiani. Come cambia il netto in busta paga Con ilarrivano una serie di modifiche e conferme in materia di fiscalità e retribuzione, con particolare attenzione alla riduzione del cuneo fiscale e alle misure di sostegno per idipendenti. Le nuove norme, contenutedi, puntano a rendere strutturali alcune agevolazioni introdotte negli anni precedenti.