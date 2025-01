Ilrestodelcarlino.it - Stalking su Paron, la condanna è definitiva

È diventatala sentenza a carico di Daniele Cesari,to pernei confronti della ex compagna Barbara, già sindaco di Vigarano e presidente della Provincia. Di recente, infatti, la Cassazione ha dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso del legale dell’imputato, rendendo così irrevocabile quanto stabilito dalla corte d’Appello, che aveva a sua volta confermato i due anni di reclusione (pena sospesa) stabiliti dai giudici ferraresi. I magistrati bolognesi, nell’emettere la propria decisione, in sede di motivazione avevano ritenuto l’appello infondato in quanto "i motivi di gravame non appaiono idonei a smentire né la ricostruzione dei fatti, né la valutazione probatoria compiuta dal tribunale, costituendo la riproposizione di tesi difensive già confutate in sentenza".