Superguidatv.it - Splendida Cornice con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 30 gennaio 2025

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per una nuovadi ““, il people show condotto dain prima serata con una nuovasu Rai3. Ecco lee tutti gliprotagonistidi stasera,30di stasera3030dalle ore 21.20 appuntamento con una nuovadi ““, il programma di Rai Cultura condotto da. Tra glidi stasera Serena Rossi, protagonistaserie campione d’ascolti “Mina Settembre”. L’attrice dopo il grandissimo successoserie è pronta a tornare anche in teatro con il suo primo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli”.Ospite in studio anche Claudio Santamaria, nel cast internazionale del film “Itaca – Il Ritorno” e l’attrice Cristina Donadio.