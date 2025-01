Sport.quotidiano.net - Spal, febbraio di fuoco con tre gare al Mazza. Milan, Rimini e Campobasso per fare bottino

Leggi su Sport.quotidiano.net

È un momento di depressione generale, dal quale si può uscire soltanto tirando tutti dalla stessa parte. E in questo senso, la tifoseria biancazzurra è destinata a rivestire un ruolo centrale. Già, perché dando un’occhiata al calendario, aladisputerà tre partite su quattro allo stadio, che deve assolutamente tornare ala differenza come in passato. Si comincia sabato prossimo contro ilFuturo, poi la squadra di Dossena farà visita alla capolista Virtus Entella domenica 8, infine tornerà davanti al proprio pubblico per duedi fila controdomenica 16 e sabato 22. Finora Antenucci e compagni hanno sfruttato soltanto ai minimi termini l’effetto, dove il bilancio è di tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.