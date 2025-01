Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, il nuovo colpo arriva dal Belgio: trattativa già ben avviata!

Ultimissime Calciomercato– Ilè pronto a piazzare unin entrata. Negli ultimi minuti, è stato registrato un interesse per un calciatore belga. Sono ore caldissime in casain chiave mercato. La società azzurra starebbe lavorando per assicurarsi le prestazioni di un calciatore di nazionalità belga. Negli ultimi minuti, sarebbero andati in scena contatti molto importante con la società proprietaria del cartellino. Si tratta di un nome a, soprattutto dopo i tanti nomi soldati dal DS Manna.Ilvuole Amuzu: è un calciatore dell’AnderlechtIlcontinua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Negli ultimissimi minuti, come riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, il club azzurro sarebbe sulle tracce di Francis Amuzu. Quest’ultimo, è un giocatore belga di proprietà dell’Anderlecht che però ha attirato l’attenzione di tante società.