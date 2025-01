Esports247.it - Sniper Elite: Resistance, il fascino della guerra tattica in stile old school | Recensione

In ogni gioco in cui sono stati presenti, i nazisti sono da sempre stati i nemici “perfetti”. Per tutti. Erano gli unici nemici che non sollevavano dilemmi morali, permettendoci di abbatterli senza remore tra colpi di fucile, esplosioni e imboscate con enormi pugnali. E proprio per questa ragione,sembra arrivare al momento giusto, incanalando lo spirito di un classico film hollywoodiano sulla SecondaMondiale e offrendo un’avventura in “classico” tra missioni patriottiche e momenti davvero spettacolari.Questo spin-offseriesi distanzia dai capitoli con gli zombi, cercando di replicare la magia del quinto episodio uscito nel 2022. Qui vestiamo i panni di Harry Hawker, nuovo protagonista ( un po’ poco carismatico, a dire il vero) che affianca i membriResistenza francese già conosciuti in5.