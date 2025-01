Oasport.it - Skicross, Deromedis e Galli superano le qualificazioni a Veysonnaz. Wilsmann il migliore

(Svizzera) sono andate in scena ledell’ottava tappa della Coppa del Mondo di, disciplina dello sci freestyle. Simonesi è presentato all’appuntamento dopo il secondo posto conquistato due settimane fa a Reiteralm e occupa la piazza d’onore in classifica generale con un ritardo di 70 punti dal tedesco Florian Wilmsmann. Il Campione del Mondo ha fatto registrare il sesto tempo con un ritardo di 32 centesimi dal 56.87 con cui il teutonico si è issato al comando.Il leader della graduatoria, con cui l’azzurro sta ingaggiando un duello per la conquista della Sfera di Cristallo, precede di 14 centesimi l’austriaco Adam Kappacher e il francese Melvin Tchiknavorian, mentre il canadese Jared Schmidt è quarto a 0.17, tre centesimi meglio dello svedese David Mobaerg.