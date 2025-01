Nerdpool.it - Silent Hill 2 superate le 2 milioni di copie!

Konami ha annunciato che2, l’acclamato remake del celebre horror psicologico del 2001, ha raggiunto il traguardo di 2divendute tra edizioni fisiche e digitali. Uscito l’8 ottobre 2024, il titolo è attualmente disponibile su PlayStation 5 e PC tramite STEAM.Ricevendo elogi dalla critica e numerose valutazioni “perfette”,2 si è affermato come un’opera senza tempo nel genere horror, ottenendo premi e nomination che ne consolidano il prestigio.Sviluppato da Bloober Team con il supporto del leggendario compositore Akira Yamaoka e del concept artist Masahiro Ito, il gioco porta i giocatori a vivere in prima persona il tormento psicologico di James Sunderland. Mentre esplora la città di, James affronta il senso di colpa, il dolore e l’orrore esistenziale che lo perseguita, in un viaggio narrativo profondo e inquietante.