Sicilia al voto legge per ridurre l’uso dello smartphone tra i minori

Per proteggere bambini e ragazzi dall’eccessivo utilizzo di videogiochi,e tablet e prevenire eventuali problemi psicofisici, nel pomeriggio l’Assemblea regionalena ha dato il via libera al testo di un disegno di, che attende solo l’approvazione definitiva. L’iniziativa è stata presentata dal deputato del M5S Carlo Gilistro.È stato stabilito il divieto totale deldi dispositivi per i bambini fino ai 5 anni, mentre dai 6 anni in su ne sarà consentito un utilizzo limitato. Inoltre, un emendamento presentato dal vice capogruppo del PD, Mario Giambona, ha ampliato il divieto anche alle scuole medie e superiori durante le lezioni.“La nomofobia, conosciuta anche come sindrome da disconnessione, sta ad indicare la cosiddetta dipendenza da, che colpisce un’ampia fetta di popolazione mondiale, di età differente, con sintomi fisici ed emotivi: ansia, perdita della concentrazione riduzione della capacità di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, disturbi del sonno, alterazioni dell’umore sino ad episodi di aggressività ingiustificata,relazioni sociali con i coetanei – sinella relazione introduttiva alla– Questi sono solo alcuni degli effetti provocati sullo sviluppo psichico del bambino, a cui poi si aggiungono i problemi fisici di salute primi tra tutti i problemi posturali legati all’eccessivo utilizzo di tali dispositivi nonché tremori, tachicardia, paura”.