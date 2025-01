Scienza come pianifica la mente? Studio sui tassisti londinesi

Leggi su Ildenaro.it

, eccellenti strateghi nello scegliere le strade per portare a destinazione i propri passeggeri nel piu’ rapido e migliore modo possibile, sono stati fonte di ispirazione per comprendere i meccanismi e le dinamiche con cui laumanaazioni e pensieri, in maniera pronta ed efficiente. Almeno cosi’ e’ stato per un gruppo di ricercatori internazionali – inglesi, americani, portoghesi – che hanno illustrato le loro analisi, in unosu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Lazione e’ un tratto distintivo dell’intelligenza umana che rende la persona capace di programmare,re e destreggiarsi sia in caso di compiti piuttosto semplici sia in relazione a situazioni complesse. Tuttavia gli attuali studi hanno analizzato questa potenzialita’ in soggetti naive, quindi “ingenui” e senza alcuna preparazione di base, e in contesti specifici,situazioni e ambienti circoscritti e semplificati, che non riflettono la complessita’, le valutazioni anche ecologiche nellazione in situazioni reali, utilizzate dalleumana.