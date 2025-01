Ilrestodelcarlino.it - Schianto a Castelfranco. Caccia al ‘pirata’ in fuga. La verità dalle telecamere

Gli agenti della polizia locale disarebbero vicini a chiudere il cerchio attorno al pirata della strada che ha travolto martedì mattina il 19enne marocchino Haymouda Oussana per poi darsi alla. Il giovane, che stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta, è deceduto sul colpo dopo essere stato investito da una prima auto e poi da una seconda, pirata: vani sono risultati i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Il 19enne stava percorrendo la strada in direzione Modena quando è stato tamponato dalla prima vettura, condotta da un 62enne reggiano, e sbalzato con violenza sulla corsia opposta. A quel punto sarebbe sopraggiunta la seconda vettura che lo ha travolto in pieno, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Subito sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale che ha subito dato il via alle indagini.