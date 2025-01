Lanazione.it - Santo Spirito, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali

Arezzo, 30 gennaio 2025 –14,15 e16leper il. La commissione elettorale del Quartiere di Portacomunica ufficialmente all’intero corpo sociale che leper la formazione dei nuovi organisi terranno nelle giornate di14,15 e162025. Il voto si svolgerà nei locali del Bastione di Via Niccolò Aretino n. 4, con accesso dal Circolo de’ Ghibellini. Il seggio elettorale rimarrà aperto con i seguenti orari: -142025 dalle ore 18:00 alle 20:00, -152025 dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 20:00 -162025 dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00. Si ricorda che per votare potrà essere richiesto, dal collegio degli scrutatori, di mostrare un documento di riconoscimento, mentre non occorre esibire la tessera del Quartiere.