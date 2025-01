Lanazione.it - Sansepolcro, prosegue il progetto di riqualificazione urbana: aggiornamenti sui lavori

Arezzo, 30 gennaio 2025 –continua il percorso di Rigenerazione, un maxi-da 5 milioni di euro finanziato con fondi PNRR, destinato a valorizzare e riqualificare il centro storico e le aree immediatamente fuori le mura. Dopo il termine deidi via Piero della Francesca e di parte di Viale Vittorio Veneto, interventi che hanno dato un volto nuovo a questi luoghi della città, proseguono i cantieri cittadini: ·nel Centro Storico Gli interventi già avviati in Piazza Torre di Berta proseguono come da programma, con la conclusione della prima fase prevista entro il 31 marzo 2025, così da garantire l’utilizzo della piazza per le tradizionali Fiere di Mezzaquaresima. Dopo l’appuntamento fieristico, iriprenderanno con il completamento della piazza e proseguiranno lungo Via XX Settembre fino a Porta Romana, Piazza Santa Marta e infine Piazza Dotti.