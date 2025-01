Davidemaggio.it - Sanremo è scappato dalla Coppa Italia e ora teme il possibile derby di Champions Juve-Milan

Leggi su Davidemaggio.it

Il Festival di2025 è letteralmente nel pallone. La kermesse condotta da Carlo Conti, dopo essere stata spostata di una settimana per evitare laora i playoff diLeague, che potrebbero regalare ilno trantus e.La speranza a questo punto è che i sorteggi di domani non facciano incrociare due squadrene o che calendarizzino l’eventualeno alle 18.45è quanto apprende Adnkronos da una fonte vicina all’organizzazione del Festival.Vigilia sanremese alquanto agitata, dunque, per Conti e Co. dopo il ritiro di Emis Killa, il caso Fedez-Chiara Ferragni e il calcio, che in Rai temono in maniera fin troppo esagerata. Passi lo slittamento per evitare i quarti di(esclusiva Canale 5), ma quanto pubblico potranno mai togliere Sky e Prime con le partite di?I playoff dicontro le prime due serate diI playoff diLeague si giocheranno l’11 e 12 febbraio con i match di andata e il 18 e 19 febbraio con quelli di ritorno.