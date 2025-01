Digital-news.it - Sanremo 2025 sfida la Champions League: rischio derby italiano nei playoff 11 e 12 febbraio

rischia di finire dalla padella alla brace, in termini di concorrenza calcistica. Il festival, inizialmente programmato dalla Rai dal 4 all'8, è stato spostato questa estate una settimana in avanti per evitare i quarti di finale di Coppa Italia che vanno in onda su Mediaset. Ma le nuove date del festival, dall'11 al 15, si troveranno ora a fronteggiare, nelle prime due serate, l'andata dei play off di, in programma l'11 e il 12, dove ci sono alte possibilità (il 50%) di untra Juventus e Milan.I sorteggi dici saranno solo domani, quindi non sono ancora noti gli accoppiamenti né la collocazione delle partite delle tre squadre italiane tra l'11 e il 12. Sappiamo però già adesso che Juventus, Milan e Atalanta giocheranno.