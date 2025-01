Dilei.it - Sanremo 2025, perché i Jalisse non potrebbero essere ripescati. E c’entra la Balivo

La notizia dell’uscita di scena di Emis Killa dal Festival diha scatenato un fiume di reazioni, e anche di parole. I social, ovviamente, sono il campo di battaglia preferito dei condottieri dal pollice veloce. Tra i commenti più frequenti, quello che chiede un ripescaggio d’ufficio per i, il duo musicale che da anni tenta, con la testardaggine di chi non si arrende mai, di rientrare al Festival.Ma questa volta la loro proverbiale sfortuna si è trasformata in un autogol clamoroso: un mese fa, ospiti del programma La Volta Buona di Caterina, hanno presentato in anteprima il brano scartato da. Un coup de théâtre che li ha tagliati fuori prima ancora di poter sperare nel ripescaggio.Dopo decenni di rifiuti, e una tenacia quasi commovente, il sipario si chiude di nuovo in faccia ai due.