Cityrumors.it - Sanremo 2025, Emis Killa fuori: il pubblico vuole i Jalisse | Perchè non possono essere ripescati

Leggi su Cityrumors.it

daindagato dalla Procura di Milano: ilspera nel ripescaggio dei, ma non è previsto.fa un passo indietro dopo aver appreso diindagato nell’inchiesta “Doppia Curva” da parte della Procura di Milano: nienteper il cantante. Carlo Conti apprende del ritiro via social e risponde: “Sono rammaricato, ma prendo atto della decisione di”, scrive sui social il Direttore Artistico della kermesse canora.: ilnon(Ansa Foto) – cityrumors.itA questo punto c’è un big in meno nella gara dell’Ariston. Capire cosa fare è l’imperativo prossimo. Il conto alla rovescia verso la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana è cominciato.