San Valentino, com’è morto e perché è diventato il patrono degli innamorati

Il 14 febbraio migliaia di coppie in tutto il mondo celebrano la festa, con cene e gesti romantici, fiori, regali e dolci. MaSanil? Qual è la sua storia e? Le domande sono correlate tra loro.San, la storia eSan, secondo la leggenda, è nato a Interamna Nahars, nome con cui si indicava l’antica Terni, nel 176 ed èa Roma il 14 febbraio 273. Dopo la conversione al Cristianesimo è tato ordinato Vescovo di Terni nel 197 e lì è rimasto fino al 270. In quell’anno, infatti, Sansi è recato a Roma per predicare il Vangelo e dare inizio alla sua attività di conversione dei pagani. La leggenda narra che perfino l’imperatore Claudio II abbia tentato di convincerlo ad abiurare la fede.