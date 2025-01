Lanazione.it - San Giovanni celebra gli Uffizi del Carnevale

Arezzo, 30 gennaio 2025 – SanglidelSi rinnova l’antica tradizione sangiovannese che viene festeggiata nelle cinque domeniche precedenti il martedì grasso. Dopo la messa delle 11, per il centro storico cittadino sfila il carroccio con i paggetti in costume accompagnato dal Concerto comunale e dagli sbandieratori seguito dal corteo storico. Al termine della sfilata, nei locali della Basilica, si tiene il ricco pranzo a base di ricette locali e del tipico Stufato alla sangiovannese. Primo appuntamento domenica 2 febbraio con l’o di Sant’Antonio Una delle tradizioni più antiche della comunità sangiovannese, unica nel suo genere e particolarmente sentita, è lazione deglidi. Questo evento, che ha luogo nelle cinque domeniche precedenti il martedì grasso, rappresenta un momento di grande attesa e partecipazione per tutti i cittadini.