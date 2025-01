Lanazione.it - “Salviamo la lingua italiana”, il Comune di Castiglion Fiorentino vieta neologismi e parole straniere

Leggi su Lanazione.it

(Arezzo), 30 gennaio 2025 – No a, anglicisimi eche stravolgano, “danneggiandone bellezza e unicità”, la. La giunta comunale diha approvato una delibera per garantire l'uso esclusivo dellaufficiale della Repubblica e prezioso patrimonio identitario della Nazione” in tutti i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. L'obiettivo della delibera, spiegano dal, è quello di promuovere e incentivare l'utilizzo dellasoprattutto in tutte le attività poste in essere dalla pubblica amministrazione e per ogni modalità di informazione scritta ed orale da essa prodotte, sia per l'attività amministrativa ed istituzionale che per quella di comunicazione con gli organi di stampa.