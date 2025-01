Ruolo dei medici di famiglia Coronas FI | Bene la proposta di riforma che potrà portare benefici a livello locale

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 30 gennaio 2025 – “Unache mira a tutelare la salute dei cittadini e garantire loro un servizio primario“. Così Alessio, capogruppo di Forza Italia a Fiumicia il sostegno del partito alladiche punta a ridefinire e rafforzare ildeidina Generale (MMG), noti anche comedi. Questa iniziativa, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituisce un passaggio fondamentale per modernizzare l’assistenza territoriale e realizzare un sistema sanitario più vicino alle esigenze dei cittadini.“I nostri concittadini devono poter avere a disposizione un servizio sanitario efficiente – prosegue– che li metta al centro e li segua nei percorsi di cura anche mettendoli in contatto conspecialisti, in base alle necessità del paziente.