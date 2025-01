Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia sogna il podio juniores

Leggi su Oasport.it

Mancano poche ore ormai all’inizio del Guinness Sei2025, con il torneoche prenderà il via già questa sera con Irlanda-Inghilterra. Domani sera, invece, a Edimburgo l’esordio perdi Roberto Santamaria che affronterà la Scozia. Ma che Italia sarà e dove può puntare?Sarà la prima Italia con Santamaria in panchina in un Seie il nuovo coach spera di bissare almeno il risultato di un anno fa, quando con due successi gli azzurrini chiusero il torneo al quarto posto. Il sogno è quello di salire sulcontinentale, come avvenne due anni fa, o conquistare tre successi come nel 2022.Insomma, come si vede gli azzurrini da anni se la giocano alla pari con quasi tutte le formazioni del Seie anche quest’anno ci proveranno, puntando sulla qualità di giocatori come Bellotto, Drago, Milano e Zanandrea, nomi che si spera possano farsi valere in questi due mesi e lanciare in alto