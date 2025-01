Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2025: la formazione titolare dell’Italia per l’esordio contro la Scozia

Prende il via domani sera il Guinness Seie sabato a Edimburgo sarà il momento delche sfiderà i padroni di casa della. Una sfida già fondamentale per entrambe le squadre, per capire il proprio stato dell’arte e mettere nel mirino obiettivi ambiziosi per il torneo. E Gonzalo Quesada, il ct, ha scelto i XV azzurri che scenderanno in campo sabato pomeriggio.Unache punta su talento ed esperienza, con Quesada che propone Tommaso Allan a estremo, con Capuozzo e Ioane al largo, mentre confermata la coppia di centri formata da Menoncello e Brex. In mediana Page-Relo si accoppia con Paolo Garbisi, che avrà suo fratello Alessandro in panchina.Nel pack, invece, prima linea con Nicotera tallonatore, affiancato da Fischetti e Ferrari, mentre in seconda linea ci sono Lamb e Ruzza.