Roma sorelle trovate morte in casa | corpi distesi uno di fianco all’altro | Il mistero del testamento milionario

Al momento del ritrovamento dei, le dueeranoda più di un mese. L’indagine, però, è aperta: il punto sul testamentoIl tema della solitudine degli anziani è purtroppo centrale, nella società di oggi. A causa di una vita sempre più frenetica e di una popolazione composta per la maggior parte da adulti ed anziani, per via della scarsa natalità, la cronaca non raramente restituisce casi di anziani trovati senza vita a distanza di mesi dallae della cui dipartita si è scoperto per caso, senza che nessuno si interrogasse sul perché quella persona non si facesse più sentire né vedere.inuno diIldel(cityrumors.it / ansafoto)Inizialmente, il caso delle dueAngela e Amelia Gammierisenza vita nel loro appartamento di va Dardanelli 21, quartiere Prati, asembrava rientrare proprio all’interno di questa cornice, quella del dramma della solitudine.