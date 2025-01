Sololaroma.it - Roma-Eintracht, probabili formazioni: Ranieri con i fedelissimi

L’attesa è finita e per laè tempo di tornare in campo. Archiviata la vittoria per 2-1 con l’Udinese, i giallorossi hanno ritrovato la retta via e devono dare continuità ai risultati, anche a livello internazionale. Il focus si sposta ora sull’Europa League, un impegno da onorare fino all’ultimo. L’obiettivo è quello di centrare un posto in piena zona playoff, con la top 8 che è sfumata dopo la sconfitta con l’AZ. I capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la sfida con l’Francoforte, in programma oggi 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere senza se e senza ma.Claudioè ben consapevole che servirà un prova di forza e perfetta, sia dal punto di vista difensivo che da quello offensivo. Il coach di Testaccio ha bisogno della spinta del pubblico, per approdare al prossimo turno di Coppa UEFA.