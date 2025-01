Calciomercato.it - Roma-Eintracht, capitale blindata: tentativi di contatto sventati dalle forze dell’ordine | VIDEO CM.IT

Attimi di tensione sia alla vigilia che nell’immediato prepartita del match dell’Olimpico: la polizia ferma tuttoAll’Olimpico serata di massima allerta per la sfida traFrancoforte, sia dentro che fuori dal campo. Se sul terreno di gioco i giallorossi devono vincere per sperare in un accoppiamento più morbido al playoff che si giocherà tra due settimane. Un’eliminazione da tutto è altamente improbabile, perché dovrebbero vincere quattro squadre alle sue spalle e l’Hoffenheim dovrebbe recuperare ai giallorossi sette gol di differenza reti in una sola serata. Ma attenzione, perché il sorteggio di domani potrebbe riservare addirittura un possibile derby con la Lazio agli ottavi.Polizia presidia(Ansafoto) – calciomercato.itL’allerta, però, era ed è anche sul frontepubblico per l’arrivo nelladi oltre 3500 tifosi tedeschi, che già da ieri pomeriggio hanno fatto ingresso a, arrivando in aereo e molti anche in pullman.