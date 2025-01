Lapresse.it - Roma, centro blindato per i tifosi dell’Eintracht Francoforte: fontane transennate

misure di sicurezza già viste in passato per le tifoserie più violente. Varchi alle piazze principali delpresidiati da Polizia e Carabinieri esi prepara all’arrivo deiche giovedì sera sfiderà laallo Stadio Olimpico, ottava giornata di Europa League. Non mancano precedenti della tifoseria della squadra tedesca in Italia per mettere in allarme le autorità di pubblica sicurezza. Su tutti gli scontri di due anni fa a Napoli, messa a ferro e fuoco dai supporter. Occhi puntati sulleberniniane deldella capitale per evitare episodi come il danneggiamento della “Barcaccia” ai piedi di Trinità dei Monti da parte deidel Feyenoord nel 2015. Iattesi dasono circa 3500 e la Digos è già al lavoro da giorni per monitorare gli spostamenti delle frange più violente.