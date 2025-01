Ilfattoquotidiano.it - Roberta Bruzzone: “Il delitto di Perugia e quello di Garlasco sono due casi speculari, c’è il dubbio che la verità processuale non sia quella giusta”

Esce oggi per Mursia “Delitti allo specchio: idia confronto” die Valentina Magrin. Le due criminologhe analizzano gli episodi di cronaca nera che hanno segnato il 2007, il caso didel 13 agosto edidel 1 novembre in cui hanno perso la vita, barbaramente assassinate, Chiara Poggi e Meredith Kercher. Le loro vite e i due omicidi hanno molto in comune. In entrambi i, fanno notare le autrici nel volume, manca la pistola fumante, la cosiddetta prova regina del Dna che non sempre porta ai risultati sperati. E quando è così, i pezzi diper ricomporre il puzzle bisogna andare a cercarseli altrove.“due vicende– ci spiega– se le analizziamo dal punto di vista giudiziario: rappresentano due viaggi diametralmente opposti.