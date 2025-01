Quotidiano.net - Ripresa delle Fusioni e Acquisizioni nel 2025: Boston Consulting Group Prevede Crescita

Leggi su Quotidiano.net

Dopo un 2024 "segnato da incertezze geopolitiche e da cambiamenti nelle politiche fiscali e monetarie globali, il panorama(M&A, Mergers and acquisitions) sembra pronto per una". Lo afferma un report di, secondo il quale l'anno scorso il valore globaleoperazioni di M&A ha registrato una timida, raggiungendo 2.100 miliardi di dollari, con un aumento del 3% rispetto al 2023. "Il calo dell'inflazione, la riduzione dei tassi di interesse e lavalutazioni aziendali nella seconda metà del 2024 hanno contribuito a rafforzare le aspettative di un'accelerazione dell'attività M&A nel", spiega lo studio di. Nel 2024, il valoreoperazioni di M&A in Europa ha raggiunto i 483 miliardi di dollari, con un aumento del 16% rispetto al 2023.