Ripescaggio? Perchè no Il sindaco Silvetti ci crede | Arrivare al secondo posto può aprire delle possibilità

ANCONA L’Ancona guarda avanti. Non tanto e non solo alla partita di Sora, ma al suo futuro, alla solidità societaria, alle spalle larghe per affrontare il prossimo campionato. L’obiettivo sportivo ormai è chiaro: la società vuole il, anche per poter affrontare nel modo migliore i playoff. E per vincerli. Sì, perché ilin serie C non sarebbe un obiettivo campato per aria. Contano i risultati acquisiti sul campo, la posizione di classifica a fine regular season, e aver vinto i playoff, oltre ad altri parametri come quello del settore giovanile. L’Ancona vuole provarci e il fatto di riuscire a dare maggiore solidità alla società, tramite l’innesto di soci e di nuovi sponsor, in questo senso diventa fondamentale. E’ di ieri, infatti, l’ufficializzazione dello sponsor Estra: "Proseguiamo questa storica partnership – ha affermato il presidente, Francesco Macrì –, confidando che i biancorossi quanto prima tornino a giocare nei campionati professionistici".