Riorganizzazione della sanità Il Pd contesta il piano dell’Ast | Macerata ne esce impoverita

Una proposta che impoveriscee che non dà risposte alle questioni emergenti, visto che non c’è una visione di prospettiva legata ai mutamenti in corso nella società. E’ drastico il giudizio del Pd disull’Atto Aziendale, il documento che ridefinisce l’organizzazioneprovinciale, definito un "topolino", peraltro partorito dopo due anni d’attesa dalla legge regionale che lo ha previsto. "– sottolinea il Pd –ancora una voltapesantemente, visto che perde alcuni servizi ospedalieri importanti, senza che ci sia una reale motivazione che ne spieghi la necessità clinica o organizzativa. La chirurgia tiroidea è già stata spostata da mesi a Civitanova, ma adesso viene sottratta anche formalmente a; sempre a favorecosta, la Neonatologia dell’ospedale del capoluogo, viene separata dalla Pediatria, con la quale ha funzionato per anni in sinergia; e, poi, si cancella l’Unità operativa complessa di Geriatria in una città - e in un territorio - in cui l’invecchiamentopopolazione è evidente da anni".