Ricerca individuato un nuovo bersaglio per colpire il tumore al seno

È stato scoperto unnella lotta alalla mammella, che consente di riattivare la risposta immunitaria e distruggere il: si tratta di particolari cellule del sistema immunitario chiamate linfociti T regolatori, che in condizioni normali mantengono l’equilibrio della risposta immunitaria, ma che possono anche allearsi con il cancro alfavorendone la progressione e la formazione di metastasi. La scoperta si deve allo studio tutto italiano svolto datori dell’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione anche con Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli e Ospedale Antonio Cardarelli. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, aggiungono un importante tassello alla comprensione delle complesse interazioni tra il sistema immunitario e ilalla mammella, aprendo la strada allo sviluppo di nuove strategie.