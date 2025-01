Ilrestodelcarlino.it - Regionali, Ricci prende la rincorsa

Aggiungi un posto a tavola, (ri)ecco Matteo. Ebbene sì, in principio fu "Un sindaco in famiglia" e il tour a cena nelle case dei pesaresi. Poi venne "Pane e politica" (il libro), ed era soltanto l’antipasto della candidatura alle europee. Ora c’è "Un marchigiano alla porta. per ascoltare le famiglie!", alla faccia del facile proverbio sui conterranei fedeli (in tutti i sensi) che papa Sisto V – marchigiano di Grottammare – volle per esattori delle tasse. Ecco, sarà pur vero che due indizi non fanno una prova, ma in politica (spesso) non vale. E anzi, il fatto che il lancio della campagna nelle Marche arrivi a neanche cinque giorni dall’assemblea regionale nella quale il Pd in coro gli ha chiesto di candidarsi a governatore, per l’europarlamentare dem suona tanto come il prologo della discesa in campo.