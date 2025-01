Ilgiorno.it - Ragnatela cosmica, la foto dell’universo scattata dai ricercatori dell’Università Bicocca di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 30 gennaio 2025 - Le prime immagini ad alta definizione della “” che struttura l’Universo sono state ottenute grazie a uno studio guidato dadi. Grazie a MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer), innovativo spettrografo installato presso il Very Large Telescope dell’European Southern Observatory, in Cile, il team ha catturato una strutturarisalente a un Universo molto giovane. La scoperta è stata pubblicata recentemente su Nature Astronomy e apre una nuova prospettiva per comprendere l'essenza della materia oscura. Sfruttando le capacità offerte dal sofisticato strumento, il gruppo di ricerca coordinato da Michele Fumagalli e Matteo Fossati, professori nell’unità di Astrofisicadi, ha condotto una delle più ambiziose campagne di osservazione con MUSE mai completata in una singola regione di cielo, acquisendo dati per centinaia di ore.