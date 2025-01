Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Buongiorno è un pilastro del Napoli. Il mercato è ineccepibile nella strategia portata avanti

Biagetti, Rastelli, De Maggio, Portanova, Corbo, Perinetti e Marangon sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Il difensore del Sorrento, in prestito dalla Fiorentina, Christian Biagetti ci ha raccontato del suo incontro con Pietro ComuzzoIl difensore del Sorrento, in prestito dalla Fiorentina, Christian Biagetti ci ha raccontato del suo incontro con Pietro Comuzzo quando erano insiemePrimavera della viola. Da suo ex capitano ci ha descritto le sue qualità ed il suo potenziale, ma gli abbiamo chiesto anche die della sua nuova esperienza al Sorrento. Ecco le sue dichiarazioni. Hai giocatoPrimavera della Fiorentina insieme a Pietro Comuzzo, che ricordi hai di lui? “Comuzzo è un calciatore completo.