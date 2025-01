Ilrestodelcarlino.it - Raccolta rifiuti a Vergato (Bologna): cosa cambia e da quando

30 gennaio 2025 – Novità per ladei. Infatti, nel comune in provincia di, a partire dai primi di marzo verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti. Un’altra novità riguarda i contenitori per l’indifferenziato e la Carta Smeraldo. Dal 4 marzo sarà possibile ritirare il kit gratuito per lanelladeiKit per la nuovac’è e come funziona il ritiro La campagna di informazione: dae dovenelladeiA partire dal mese di marzo averranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per ladei; i nuovi cassonetti saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal 2 giugno i cassonetti per iindifferenziati si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali.