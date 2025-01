Secoloditalia.it - Rabbia Meloni: “Vorrebbero governare i giudici, assurdo: l’inchiesta su di me è un danno all’Italia”

“Ieri mi sono ritrovata sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata: se in Italia capiscono cosa sta accadendo, all’estero non è la stessa cosa.”, esordisce la premier Giorgiaa proposito del caso Almasri, intervenendo in video-collegamento a ‘La Ripartenza’, evento ideato da Nicola Porro. Cosa sta accadendo? Nulla, se non il solito copione: qualcuno denuncia, le toghe rosse procedono, la sinistra specula. E il tutto finisce in pasto ai giornali, in tutto il mondo. “Ecco cosa mi manda ai matti: puoi fare tutti i sacrifici necessari, ma se quegli stessi italiani che dovrebbero remare con te ti remano contro, smontano tutto il lavoro che fai.”, dice con amarezza in una intervista rilasciata in collegamento da Palazzo Chigi, con due bandiere tricolore alle spalle: la premier replica per le rime all’opposizione, politica e giudiziaria, che in questi giorni sta speculando sulla vicenda del rimpatrio del libico Almasri, con tanto di “avviso” di inizio indagine, al Tribunale dei ministri, per lei, due ministri e un sottosegretario.