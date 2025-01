Ilfattoquotidiano.it - Quello che non convince sulla sentenza Agostino: perché fu anche un delitto politico

Ebbene la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna del boss Antonino Madonia per l’omicidio dell’agente di Polizia Nino, senza rinvio quella per l’assassinio della moglie Ida Castelluccio che sarebbe capitata lì per caso, non era lei il bersaglio, e perciò tutto viene fatto precipitare nella prescrizione. L’amarezza è tanta, leggeremo nelle motivazioni cosa non ha convinto i supremi giudici. Qui provo a caldo ad accennare cosa nonme.Il casoè stato oggetto di un pesante depistaggio. Il questore di Palermo, Arnaldo La Barbera, tentò dire quel povero diavolo di Scarantino ad addossarsil’uccisione dell’agente di Polizia e di sua moglie, già che si era preso sulle spalle la strage di Via D’Amelio: una comoda via d’uscita per gli apparati che sono pesantemente coinvolti in quel duplice omicidio.