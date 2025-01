Cultweb.it - Quali canzoni suonarono i Beatles nel leggendario concerto sul tetto del 1969?

Il 30 gennaio, iregalarono al mondo un’ultima esibizione dal vivo, in un luogo inaspettato: ildella Apple Corps, la loro etichetta discografica al numero 3 di Savile Row, Londra. Il, della durata di circa 42 minuti, fu un evento improvvisato e irripetibile, che catturò l’attenzione dei passanti e della polizia, ma soprattutto segnò la fine di un’era per la band. La performance fu registrata e inclusa nel documentario “Let It Be”, contribuendo a renderla un momento iconico nella storia della musica.Dopo aver abbandonato i tour nel 1966, iavevano deciso di concentrarsi sulle registrazioni in studio, realizzando capolavori come “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e il “White Album”. Tuttavia, nel gennaio, il gruppo si riunì per lavorare al progetto “Get Back”, con l’idea di tornare alle origini e suonare dal vivo.