Pulisic non basta il Milan perde a Zagabria e va agli spareggi

Incredibile a, la Dinamo ha battuto ilper 2-1. I rossoneri scivolanodi Champions League.INCREDIBILE TONFO – Ilè al match point per qualificarsi direttamenteottavi di finale di Champions League ma deve giocare contro la Dinamoin Croazia. Nel prossimo turno di campionato c’è il terzo derby stagionale trae Inter, molto importante in ottica scudetto per quanto riguarda i nerazzurri. Ma la partita diinizia malissimo per la squadra di Sergio Conceicao, che dopo appena diciannove minuti subisce la rete di Baturina. Per ilva di male in peggio perché nel giro di otto minuti Musah si fa buttare fuori: si fa ammonire al 31? per poi replicarsi al 39?. Un disastro. Nella ripresa, ilentra bene e al 53? trova il gol del pareggio con