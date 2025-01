Ilveggente.it - Pronostico Werder Brema-Mainz: risurrezione al quarto giorno

è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Vittoria, avvicinamento in classifica, e resurrezione al. O per meglio dire alla quarta giornata. Sì, perché il, da tre turni, non vince in casa. Quindi è arrivato il momento di dare una svolta alla propria stagione.al(Lapresse) – Ilveggente.itSemplice? Certo che no, perché il, che di punti in classifica ne ha quattro in più, è una formazione che, al momento, sta bene. Tre vittorie – e due sconfitte – nelle ultime cinque, ma soprattutto quell’affermazione sul campo del Francoforte di qualche settimana fa che ha fatto capire, pure ai giocatori stessi, di essere in grado di potersela giocare con tutti.