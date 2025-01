Ilveggente.it - Pronostico Ajax-Galatasaray: obiettivo ottavi di finale

è una partita dell’ottava giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Le speranze dell’di qualificarsi direttamente aglidisi sono infrante una settimana fa a Riga. I Lancieri, da quest’anno guidati dal giovane allenatore italiano Francesco Farioli, hanno incassato una clamorosa ed inaspettata sconfitta (1-0) contro i non irresistibili lettoni dell’RFS, scivolando al sedicesimo posto nella maxiclassifica della fase campionato dell’Europa League, a -4 dall’ottavo, ormai irraggiungibile.: turchi pronti a giocarsi il tutto per tutto (Ansa) – Ilveggente.itIl club di Amsterdam dovrà dunque disputare gli spareggi per arrivare tra le prime 16. Tra l’altro, i playoff non sono ancora aritmetici – il Porto, in teoria, potrebbe ancora scavalcare l’– ma per uscire addirittura fuori dalle prime 24 dovrebbe accadere una vera e propria catastrofe.