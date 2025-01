Iltempo.it - Pressing Roma su Marmol: domani incontro con l'agente

Dopo l'uscita in prestito di Hermoso laè alla ricerca di un difensore centrale per sostituire l'ex Atletico Madrid. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Mika, 23enne centrale del Las Palmas.è previsto untra Ghisolfi e l'del calciatore iberico per cercare di sbloccare l'operazione. La richiesta dei canari è di 10 milioni di euro, ovvero il costo della clausola rescissoria e ad oggi non c'è stata apertura per cercare di chiudere a cifre inferiori. C'è il gradimento del calciatrore al trasferimento e un'intesa non sarà difficile da trovare e non rappresenta l'ostacolo della negoziazione, ma serve anche quella tra i club, col Barcellona spettatore interessato della vicenda poiché detiene il 50% della futura rivendita del classe 2001. Ora la palla passa allache deve decidere se accontentare o meno le richieste del Las Palmas che rendono l'affare complicato.