Porte girevoli alla Civitanovese. Finora in 16 hanno lasciato il club

, è ufficiale la rescissione del contratto di Filippo Giandomenico. Si tratta del sedicesimo giocatore rossoblù liberato in questa stagione. Come anticipato su queste colonne, il centrocampista classe 2006 era corteggiato dal Tolentino e proprio quella cremisi sarà la maglia che vestirà nei prossimi giorni. Giandomenico, figlio dell’attuale allenatore della Sangiustese, ha avuto poco spazio nell’undici rivierasco, giocando da titolare solo i match interni contro Castelfidardo e Sambenedettese, per poi essere impiegato in qualche altro scampolo di partita. Il suo addio è stato reso ufficiale sui canali rossoblù, mentre nessun annuncio è stato ancora diramato dal Tolentino. Quanto ad Edoardo Tassi, che invece ha rescisso il giorno precedente, l’Atletico Mariner non sembra più sulle sue tracce.