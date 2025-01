Ilrestodelcarlino.it - Polizia e collettivi in Bolognina per il picchetto anti-sfratto: cosa è successo

Bologna, 30 gennaio 2025 – Si è concluso con un rinvio a fine marzo ilorganizzato questa mattina in via Di Vincenzo dagli attivisti di Plat “per Samire e la sua famiglia”, come si legge nel comunicato diffuso sui social dal collettivo. Già dalle 7 nella strada della, dietro il cancello della palazzina si sono ritrovati alcuni appartenenti di Plat, per contrastare l’attuazione del provvedimento, per cui era stato disposto anche un servizio di ordine pubblico con l’intervento dei reparti della. Alla fine, dopo diversi tentativi di interlocuzione, loè stato rinviato. Il collettivo ha annunciato comunque unsotto agli uffici dei servizi sociali del Comune, in piazza Liber Paradisus, alle 11, “per denunciare il progressivo disfacimento del sistema welfare”.