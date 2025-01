Bergamonews.it - Policlinico San Pietro e San Marco, nuovo ambulatorio di Gastroenterologia clinica

AlSanSanè attivo ildi, di cui è responsabile la professoressa Sara Massironi.L’si occupa di prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie che riguardano l’apparato digerente (stomaco, esofago, intestino, colon, pancreas e vie biliari).L’attivitàambulatoriale include visite specialistiche didi I livello per le principali patologie funzionali gastrointestinali (colon irritabile, dispepsia), per problemi di reflusso gastroesofageo, infezioni da Helicobacter pylori etc. Inoltre, sono previste visite specialistiche di II livello per specifiche patologie.Gli ambiti di specializzazioneGli ambulatori didei due Policlinici offrono un’elevata competenza nella gestione di:malattie infiammatorie intestinali (Morbo di Crohn, Rettocolite Ulcerosa), con possibilità di terapie biologiche e innovative;malattia celiaca e gastriti autoimmuni;lesioni precancerose e monitoraggio delle stesse;tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici.